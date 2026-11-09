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VIIVITUS | Suursaarte lennuliinide perioodipilet lükkus edasi

Hiiumaa ja Saaremaa lennuliinidel kolmekuulise perioodipileti rakendumine on veel ootel, kuid regionaal- ja põllumajandusministeeriumil on jätkuvalt plaanis see protsess lõpuni viia.

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Kärdla lennujaam. | Foto: Arabella Valtin

Ministeerium selgitas, et vastava määruse eelnõus, millega võetakse Hiiumaa ja Saaremaa lennuliinidel kasutusele kolmekuuline perioodipilet ja kaotatakse nädalavahetuse 10-protsendiline hinnakordaja, nimetatud jõustumise kuupäev 1. november oli üksnes indikatiivne ja määrus ei ole veel jõustunud.

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