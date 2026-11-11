DIGILEHT | Hiiu Leht 12. novembril

Hiiu Leht 12. novembril
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- Juhtkiri | Võimatu on võimalik
- Arvamus | Hiiumaa – saar raudse tervisega inimestele?
- Arvamus | Hiiumaa on varjumiseks valmis?
- Repliik | Autosoodustus kehtigu juhi järgi
- Tänavaküsitlus | Kuidas suhtute sellesse, et sünnitusabi kättesaadavus Hiiumaal on halvenenud?
- Uudis | Külmking tegi Mardilaadal pahandust
- Uudis | Liitlased harjutavad Hiiumaal nädala lõpuni
- Uudis | Suursaarte lennuliinide perioodipileti kehtestamine lükkus ootamatult edasi
- Uudis | Läänemere saarte politsei liigub tihedama koostöö suunas
- Uudis | Hiiumaalt soovib laulu- ja tantsupeole 29 kollektiivi
- Uudis | Vald kutsub Hiiumaad koduks märkima
- Kultuur | Tallinna hiidlased pidasid aasta viimase kohtumise
- Kultuur | Hõbemajandus pole tabu – selle üle tuleb arutada
- Sport | FC Hiiumaa tõusis klubi ajaloos kõrgeimasse liigasse
- Sport | Hiidlane Margus Berkmann valiti Eesti petankiliidu presidendiks
- Sport | Ronijatele Eesti esivõistlustelt kaks medalit
- Sport | Hiiumaa rallimeestele Läti sarja esikoht
- Persoon | Hille ja Tipsu hoiavad teineteisele seltsi
- Kiri Bornholmilt | Saar, mis pandi ilmakaardil suvalisele kohale
- Reportaaž | Kärdla sandid jäävad mardipäevale truuks
- Kasulik teada | Tehisaru teab kõike. Isegi seda, mida pole kunagi olnud
- Noored | Mandril õppimine annab ka elukooli
- Lapsesuu | Sibula saab salaja venna leiva peale sokutada
- 25 aastat tagasi | Tiigist leiti uppunud naine