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DIGILEHT | Hiiu Leht 12. novembril

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Hiiu Leht 12. novembril
    • Juhtkiri | Võimatu on võimalik
    • Arvamus | Hiiumaa – saar raudse tervisega inimestele?
    • Arvamus | Hiiumaa on varjumiseks valmis?
    • Repliik | Autosoodustus kehtigu juhi järgi
    • Tänavaküsitlus | Kuidas suhtute sellesse, et sünnitusabi kättesaadavus Hiiumaal on halvenenud?
    • Uudis | Külmking tegi Mardilaadal pahandust
    • Uudis | Liitlased harjutavad Hiiumaal nädala lõpuni
    • Uudis | Suursaarte lennuliinide perioodipileti kehtestamine lükkus ootamatult edasi
    • Uudis | Läänemere saarte politsei liigub tihedama koostöö suunas
    • Uudis | Hiiumaalt soovib laulu- ja tantsupeole 29 kollektiivi
    • Uudis | Vald kutsub Hiiumaad koduks märkima
    • Kultuur | Tallinna hiidlased pidasid aasta viimase kohtumise
    • Kultuur | Hõbemajandus pole tabu – selle üle tuleb arutada
    • Sport | FC Hiiumaa tõusis klubi ajaloos kõrgeimasse liigasse
    • Sport | Hiidlane Margus Berkmann valiti Eesti petankiliidu presidendiks
    • Sport | Ronijatele Eesti esivõistlustelt kaks medalit
    • Sport | Hiiumaa rallimeestele Läti sarja esikoht
    • Persoon | Hille ja Tipsu hoiavad teineteisele seltsi
    • Kiri Bornholmilt | Saar, mis pandi ilmakaardil suvalisele kohale
    • Reportaaž | Kärdla sandid jäävad mardipäevale truuks
    • Kasulik teada | Tehisaru teab kõike. Isegi seda, mida pole kunagi olnud
    • Noored | Mandril õppimine annab ka elukooli
    • Lapsesuu | Sibula saab salaja venna leiva peale sokutada
    • 25 aastat tagasi | Tiigist leiti uppunud naine

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