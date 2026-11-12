Jälgi meid
Kuuluta nüüd otse päis

PÄÄSTE

PÄÄSTE | Vingugaas pani taas elu ohtu

Ööl vastu neljapäeva kutsuti päästjad Männamaa külla, kus ahi ajas kütmise järel suitsu sisse ja elanik kurtis kehva enesetunnet. Tegemist on juba teise vingugaasiga seotud päästesündmusega Hiiumaal vähem kui kahe nädala jooksul.
Avatar photo
Foto: Eike Meresmaa

Päästjate saabudes kell 00.32 oli ruumis vingugaasi 26 ühikut. Päästjad

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Viimased kuulutused

Veel lugemist:

UUDISED

IDEEKONKURSS | Hiiumaa otsib kalurite aasta logokavandeid

2027. aasta on Hiiumaal kalurite aasta ning Hiiumaa turismiklaster kutsub kõiki kaasa mõtlema, milline võiks olla teema-aasta logo. Ideekavandeid oodatakse 30. novembrini.

1 tund ago

SPORT

HEAD TULEMUSED | Ronijatele Eesti esivõistlustelt kaks medalit

Tallinnas peetud Eesti meistrivõistlustel raskusronimises võitsid TuleRoni Ronimisklubi sportlased Merilin Telvik teise koha U17 neidude ning Erki Pranno U19 noormeeste arvestuses.

1 tund ago

JUHTKIRI

JUHTKIRI | Võimatu on võimalik

Kaheksa aastat tööd, mängijad neljas linnas ja ühiseid treeninguid napilt. Sellise valemiga jõudis FC Hiiumaa Eesti jalgpalli tugevuselt kolmandale liigatasemele, mis jalgpalli populaarsust ja...

3 tundi ago

GALERIID

ÕPETAJATE JUURES SANTIMAS | Kärdla sandid jäävad mardipäevale truuks

Kuus Hiiumaa gümnasisti käivad igal sügisel oma õpetajate kodudes laulmas, tantsimas ja kommi nõudmas. Õpetajad tunnevad maskeeritud külalised juba kaugelt ära, kuid ukse sulgemise...

3 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×