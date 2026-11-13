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ARVAMUS

ARVAMUS | Hiiumaa – saar raudse tervisega inimestele?

Jutustasin ühele tuttavale, et mu kassid on vilkad musträstaid püüdma ja et surnud linnu leidmine teeb mind iga kord äärmiselt kurvaks. Just seepärast, et seda surma oleks saanud ära hoida! Inimene vastutab lemmiklooma eest: kassile kellukesega rihm kaela, üldse toas hoida …
Kristel Algvere. | Erakogu

Tuttav ütles, et tegelikult on ikkagi nii, et nõrgemad ja vähevilunud linnud saavad hukka, nii lihtsalt on. Kui aga kassist teha metafoor: õnnetus, äkiline ja ootamatu terviserike, ränk haigus, kas siis need, kes on väledamad ja vingemad, jäävad ellu ja need, kes pole, lihtsalt kannatavad, hukkuvad? Kas ei oleks arukas ennetavalt veidi nende asjade üle ühiskonnas arutada?

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