ARVAMUS | Hiiumaa – saar raudse tervisega inimestele?

Tuttav ütles, et tegelikult on ikkagi nii, et nõrgemad ja vähevilunud linnud saavad hukka, nii lihtsalt on. Kui aga kassist teha metafoor: õnnetus, äkiline ja ootamatu terviserike, ränk haigus, kas siis need, kes on väledamad ja vingemad, jäävad ellu ja need, kes pole, lihtsalt kannatavad, hukkuvad? Kas ei oleks arukas ennetavalt veidi nende asjade üle ühiskonnas arutada?