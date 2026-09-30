Jälgi meid
Oktooberfest bänner

HIIU LEHE MINUTID

KUULA | Hiiu Lehe minutid 30. septembril

Hiiu Lehe minutid kõlavad Kadi raadios kolmapäeva hommikuti.
Avatar photo
Kuula artiklit

Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?

  • Tulekahju võttis kodu
  • Osavallakogude tulevik arutlusel
  • Ujumissillad lähevad talvepuhkusele

Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.

Loe ka:

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Viimased kuulutused

Veel lugemist:

AHTO ILMAJUTUD

AHTO ILMAJUTUD | Vananaistesuve saab nautida nädala lõpuni

Nädala lõpuni saab nautida midagi vananaistesuve laadset – sademeid on pigem vähe ja rohkem on selgemaid hetki. Uus nädal toob aga tagasi madalrõhkkondade võidukäigu.

2 tundi ago

GALERIID

GALERII | Kuidas hoida südame tervist?

Teisipäeval, 29. septembril tähistati Kärdla Kultuurikeskuses ülemaailmset südamepäeva. Südamepäeva raames tõsteti teadlikkust südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamiseks ning räägiti tervislike eluviiside tähtsusest.

3 tundi ago

UUDISED

VASTASSEIS | Kohalik metsaselts seisab kaitseala moodustamise vastu

Kliimaministeerium saatis ministeeriumidele kooskõlastamiseks eelnõu, millega on plaanis võtta Hiiumaal kaitse alla ligi 6700 hektarit riigimaad ehk ligi seitse protsenti saare pindalast, kirjutab Delfi....

3 tundi ago

UUDISED

UUS VÕIMALUS | Bolti saab Hiiumaal tellida ka helistades

Hiiumaal saab Bolti sõidu tellida nüüd lisaks äpile ka telefonikõnega. Numbril 1223 toimiv dispetšerteenus võimaldab sõidu tellida ka neil, kes nutitelefoni või rakendust ei...

20 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×