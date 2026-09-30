KUULA | Hiiu Lehe minutid 30. septembril

Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?
- Tulekahju võttis kodu
- Osavallakogude tulevik arutlusel
- Ujumissillad lähevad talvepuhkusele
Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.
Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?
Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.
Kärdla Lasteaed ootab oma meeskonnaga liituma logopeedi (1 ametikoht) seoses tähtajalise lepingu lõppemisega.
Tööleasumine 7. oktoober 2026.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada hiljemalt 2. oktoober 2026 elektrooniliselt tiina.hinno@hiiumaa.ee või aadressil Kalda 11, Kärdla 92413, Hiiumaa.
Täiendav info tel 463 2125, 502 3058.
Üürile anda hubane 1-toaline möbleeritud korter Kärdlas Allika tn. Kombineeritud kütmisvõimalus (ahi + õhksoojuspump). Üür 250 € kuus + soodsad kommunaalid.
Tel 524 6177, marika.kanep@gmail.com
Müüa soodsalt nakkevõrke. Tel 513 9172
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Nädala lõpuni saab nautida midagi vananaistesuve laadset – sademeid on pigem vähe ja rohkem on selgemaid hetki. Uus nädal toob aga tagasi madalrõhkkondade võidukäigu.
Teisipäeval, 29. septembril tähistati Kärdla Kultuurikeskuses ülemaailmset südamepäeva. Südamepäeva raames tõsteti teadlikkust südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamiseks ning räägiti tervislike eluviiside tähtsusest.
Kliimaministeerium saatis ministeeriumidele kooskõlastamiseks eelnõu, millega on plaanis võtta Hiiumaal kaitse alla ligi 6700 hektarit riigimaad ehk ligi seitse protsenti saare pindalast, kirjutab Delfi....
Hiiumaal saab Bolti sõidu tellida nüüd lisaks äpile ka telefonikõnega. Numbril 1223 toimiv dispetšerteenus võimaldab sõidu tellida ka neil, kes nutitelefoni või rakendust ei...