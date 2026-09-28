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POLITSEI

NÄDAL POLITSEIS | Politsei uurib raha vargust

Möödunud nädalal tegeles Hiiumaa politsei 24 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa seitse väärteomenetlust, ühe kriminaalmenetluse ja 11 väljakutset.
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Foto: Raul Vinni

Kärdla politseijaoskonna juhi Moonika Raudsepa sõnul alustati kriminaalmenetlust seoses elamust raha varastamisega. Raha varastati

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