NÄDAL POLITSEIS | Politsei uurib raha vargust

Kärdla politseijaoskonna juhi Moonika Raudsepa sõnul alustati kriminaalmenetlust seoses elamust raha varastamisega. Raha varastati
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