(Täiendatud 25.09) Ööl vastu reedet,
PÄÄSTE
TULEKAHJU | Reheselja külas hävis elumaja. Hoone süttis ka teist korda.
Kolmapäeva hommikul puhkes Reheselja külas Karjaantsu talus tulekahju, milles hävis elumaja. Inimesed põlengus viga ei saanud. Ööl vastu reedet said päästjad taas samasse kohta väljakutse.
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