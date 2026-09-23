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TULEKAHJU | Reheselja külas hävis elumaja. Hoone süttis ka teist korda.

Kolmapäeva hommikul puhkes Reheselja külas Karjaantsu talus tulekahju, milles hävis elumaja. Inimesed põlengus viga ei saanud. Ööl vastu reedet said päästjad taas samasse kohta väljakutse.
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Elumaja hävis pea täielikult. | Foto: Arabella Valtin

(Täiendatud 25.09) Ööl vastu reedet,

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