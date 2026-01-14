KÄRDLA UUS KULTUURIMAJAKAS | Sajandi võimalus, mida me ei tohi maha magada

AVALIK KIRI HIIUMAA VALLAVALITSUSELE JA VOLIKOGULE

Head Hiiumaa juhid ja kaasmõtlejad!

Me elame ajaloolisel hetkel. Otsus lammutada Kärdla vana kultuurimaja ja rajada uus “Kultuurimajakas” ei ole lihtsalt ühe ehitusprojekti algus. See on Hiiumaa järgmise saja aasta visiooni vundamendi panek. Linnaplaneerimise vaatest on meil käes haruldane võimalus – selliseid “märgilisi ankurobjekte” saab omavalitsus kavandada vaid paar korda sajandis.

Aastaid on kõik erakonnad ja valimisliidud rääkinud vajadusest majandust elavdada ja tuua saarele uut hingamist. Me kõik teame, et tegelikkuses on kohalikul omavalitsusel väga vähe reaalseid ja mõjusaid vahendeid, kuidas majandust päriselt “käima tõmmata”.

Maade erastamine või sotsiaaltoetused on olulised, kuid need ei muuda piirkonna DNA-d. Küll aga on valla käes üks võimsamaid tööriistu maailmas: tark linnaplaneerimine ja avaliku ruumi loomine.

Just seetõttu kirjutangi teile: me peame enne kopa maasse löömist peatuma ja küsima – kas me oleme valinud asukoha, mis toob Hiiumaale suurima võimaliku kasu?

Miks on asukoha analüüs meie tähtsaim ülesanne?

Kultuurimaja ei ole lihtsalt saal, kus toimuvad kontserdid. Tänapäeva maailmas on see “ankurobjekt”. See on magnet, mis tõmbab ligi inimesi, kes omakorda toovad kaasa vajaduse uute teenuste, poodide ja kohvikute järele. Kuid see magnet töötab vaid siis, kui ta on asetatud õigesse kohta.

Kui me ehitame uue maja harjumusest lihtsalt vana koha peale, ilma et analüüsiksime alternatiive, võime me ilma jääda tohutust erainvesteeringute potentsiaalist. Oleme rääkinud vajadusest kaasaegse spaa-hotelli järele. See on erasektori investeering, mis vajab oma õnnestumiseks kahte asja: atraktiivset asukohta ja tugevat naabrit.

Sünergia, mis toidab saart aastaringselt

Kujutagem ette olukorda, kus uue kultuurimaja asukoht on valitud selliselt, et selle kõrvale on loogiline ja tulus ehitada kaasaegne spaa-hotell. See ei ole enam lihtsalt “kultuur + majutus”. See on terviklik ökosüsteem.

* Konverentsiturism: Kultuurimaja saalid täituvad ärituristidega, kes ööbivad hotellis. See toob saarele tulu ka kõige pimedamal novembrilõunal.

* Teenuste areng: Kus on kriitiline mass inimesi, sinna tulevad ka uued söögikohad ja vaba aja veetmise võimalused.

* Haldussääst: Ühine hoonete majandamine, kaugkütte saab suurtarbija juurde ja jagatud hoolduskulud teevad projekti vallale pikas plaanis odavamaks.

Kuid selline sünergia ei teki iseenesest. See vajab asukohta, mis on kutsuv. Kas see on mereäärne sadamapiirkond, mis avaks Kärdla lõpuks merele? Või on see ajalooline Vabrikuväljak, mis ärataks ellu meie unikaalse tööstuspärandi? Need on küsimused, millele saame vastuse vaid põhjaliku analüüsi, mitte sisetunde kaudu.

Kasutagem seda võimalust targasti. Meil on vähe selliseid hetki, kus saame päriselt Hiiumaa tulevikku suunata. Me ei tohi piirduda vaid “uue maja saamise” rõõmuga. Me peame nõudma parimat võimalikku visiooni. See tähendab Eesti tippekspertide ja linnaplaneerijate kaasamist, kes suudavad vaadata suurt pilti – kuidas liiguvad inimesed, kuhu tahaks oma kapitali panna investor ja millist Hiiumaad tahavad näha meie lapsed 50 aasta pärast.

Kutsun teid üles looma laiaulatuslikku arutelu ja tellima asukohavaliku analüüsi, mis kaalub läbi nii majanduslikud, sotsiaalsed kui ka arhitektuursed aspektid. See on väike investeering võrreldes sellega, mida me võime võita.

Teeme nii, et kui see maja kord valmis saab, ei ole see lihtsalt hoone Kärdlas, vaid Hiiumaa uus elumootor. See on meie võimalus näidata, et me ei oska mitte ainult rääkida majanduse elavdamisest, vaid meil on julgust ja tarkust see päriselt ellu viia.

Kasutame seda võimalust koostöös, targalt ja ambitsioonikalt. Meie saar on seda väärt.

Ja lugupeetud vallavalitsus, kas olete valmis astuma järgmise sammu ja tellima sõltumatu ekspertanalüüsi, mis kaardistaks Kärdla “Kultuurimajaka” ja spaa-hotelli parima võimaliku ühisasukoha, et tagada Hiiumaa majanduse pikaajaline elavnemine?