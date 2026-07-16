JUHTKIRI | Suured ja väikesed rõõmud

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Suured asjad nõuavad palju aega, pisikesi samme, kannatlikkust, kindlameelsust. Mõnikord võivad need olla nii suured, et igapäevaselt ei saa arugi, kui suur roll neil ühe inimese õnnes on.

Väikesed asjad võivad suurtest muredest mõeldes jällegi näida lausa tühised. Kuid olla väga lihtsalt ja kiirelt teostatavad ning muutuda igapäevase väikse kergenduse näol suureks ja oluliseks.

Üks neist hästi suurtest asjadest on näiteks võimalus kodu lähedal sünnitada.

Ühest küljest on see vaid ühe demograafia grupi probleem, ent mõjutab ka kõike muud. Kui sünnitamine muutub majanduslikult ja logistiliselt keeruliseks ettevõtmiseks, hakkab see mõjutama noorte perede eluvalikuid. Nad võivad hakata jääma elama kuhugi kaugemale. Sinna, kus kõik asjad on olemas.

Kui arste ei ole, siis arste ei ole. Sünnitus peab olema turvaline. See on kõige tähtsam.

Kuigi numbrid näitavad, et see majanduslikult ja logistiliselt keerulisem valik on paljude sünnitajate jaoks vabatahtlik otsus juba praegu, pole ikkagi päris seesama, valida keerulisem variant, kui lihtsam variant on olemas. Või olla seda keerulisemat varianti valima sunnitud.

Samas on täiesti arusaadav Hiiumaa haigla täbar olukord. Kui arste ei ole, siis arste ei ole. Sünnitus peab olema turvaline. See on kõige tähtsam. Kahtlemata on see väga oluline küsimus ja väga suur asi, mis võib teha inimesi kas väga õnnelikuks või väga õnnetuks.

Aga üks suure mõjuga väike asi on näiteks Kärdla ranna vettepääsutee. Kindlasti ei hakka see mõjutama kellegi eluvalikuid. Küll aga pakub piiritut rõõmu ja väikeseid õnnehetki neile, kes on suuremad otsused juba teinud või kellel need alles ees on.

Ennustan, et selle suve lõpuks muutub Kärdla ranna olemus kardinaalselt tänu inimestele, kes laudteest rõõmu tunnevad. Ja iga kord merre minnes kergendust tunnevad: “Kui hea, et vähemalt üks asi mu elus on nüüd nii lihtne!”