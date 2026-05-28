Pidulikul sündmusel võeti Kärdla rühma vastu kaks uut noorkotkast ning ühte noort tunnustati kõrgema järgu sooritamisega. Samuti edastati sünnipäevaõnnitlused Käina rühma noorkotkale, kelle isiklik sünnipäev langes kokku organisatsiooni tähtpäevaga.
GALERII | Noored Kotkad tähistasid 96. aastapäeva
Noorte Kotkaste organisatsiooni 96. aastapäeva tähistati 27. mai õhtul Kärdla Koolis piduliku õhtusöögiga. Tähtsa päeva puhul olid laua taha palutud Hiiumaa noortejuhid ning käesoleva aasta rühmade aktiivseimad noored.
Inimest aa vilun, et asjad meite ümber aa kordas ja lähtved libinal. Sedas peabkid olema, kui köik oma tööd tegevad. Ja äga mei äi...