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ERR | Minister Terras: Hiidlased ja saarlased saavad aastaringse praamisoodustuse

ERR-ile antud intervjuus lubas regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras, et Hiiumaa ja Saaremaa püsielanikud saavad sügisest mandri kaudu naabersaarele sõita aastaringselt sooduspiletiga.

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Parvlaev Leiger. | Foto: Kätlin Rist
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Juulis kooskõlastusringile saadetud eelnõu järgi oleks soodustus kehtinud vaid juhul, kui mandri ja suursaarte vahel ei ole laev sõitnud vähemalt 24 tundi või Hiiumaa ja Saaremaa vahel vähemalt 36 tundi järjest. See aga tekitas saarte elanikes tugevat vastuseisu ning ministeerium otsustas pärast kriitikat sooduspiletite korda muuta, kirjutab ERR.

Terrase sõnul valmistatakse nüüd ette alaline kord, millega mõlema saare elanikud saavad mandrilt teisele saarele sõita aastaringselt soodustusega. Soodustus laieneb nii reisijale kui ka sõidukile ning selle aluseks on sissekirjutus Hiiumaa või Saaremaa valda. Uus kord peaks kehtima hakkama sügisel, lubas minister.

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