Briti saadikut üllatas plastitööstuse osakaal

Möödunud reedel külastas Hiiumaad Briti suursaadik Ross Allen, kes ütles, et kõige üllatavam oli tema jaoks Hiiumaal see, et suurim tööstusharu on plastitootmine, mitte turism. „Tuli välja, et bioprügikotid, mida kodus kasutan, on pärit just Hiiumaalt,“ jagas Allen. Päevakavas oli veel kohtumine vallavanem Hergo Tasujaga, kes pakkus talle Reelika Rosenštoki kaneelisaiakesi, mille kohta Allen ütles, et need on kõige maitsvamad küpsetised, mida ta elu sees maitsnud on.

Lisaks külastas ta Emmaste kooli ja Tuuletorni, kus pärast seinal ronimist kohtus arenduskeskuse juhataja Liis Lukasega. Arutati koostöö­võimalusi tuuleenergia valdkonnas, sest Suurbritannial on selle koha pealt palju kogemusi. Samuti vestles ta Lukasega sporditurismi edendamisest. Päeva lõpetuseks, enne lennukile minekut, kohtus Allen Paul-Eerik Rummoga. „Rummoga olen juba ammu soovinud kohtuda, sest laulan kooris, millega esitasime kuninganna sünnipäevaks tema kirjutatud sõnadega pala „Me hoiame nõnda ühte“,“ rääkis Allen. Samuti huvitas teda Rummo roll Eesti taasiseseisvumisel. Allen on saadikuna Eestis viibinud 18 kuud ning varem külastanud ka teisi väikseid Eesti saari, hiljuti näiteks Kihnut ja Vormsit. Sihtriigi tundma õppimisel peab ta selliseid visiite väga oluliseks. Hiiumaa meeldis talle väga ning ta kavatseb suvel koos perega siia naaseda. Huvitav oli tema jaoks ka reis lennukis, kus pilootide tegevust saab jälgida nii lähedalt.