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VÕIMALIK HINNATÕUS | Praamipiletite hinnatõusu üle käib uus arutelu

Hiiumaa ja Saaremaa vallajuhid kardavad, et piletihindade sotsiaalmajandusliku mõju uuringule järgneb praamipiletite hinnatõus. Riik tellib uuringu, et hinnata Hiiumaa ja Saaremaa parvlaeva- ning lennuliinide piletihindade sotsiaalmajanduslikku mõju.

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Parvlaev Tiiu. | TS Laevad

Kuigi regionaal- ja põllumajandusministeeriumi kinnitusel ei ole praamipiletite hinnatõusu otsust tehtud, leiavad Hiiumaa ja Saaremaa vallajuhid, et uuringule võib tõenäoliselt järgneda hinnatõus, kirjutab Postimees.

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