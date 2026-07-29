VÕIMALIK HINNATÕUS | Praamipiletite hinnatõusu üle käib uus arutelu

Hiiumaa ja Saaremaa vallajuhid kardavad, et piletihindade sotsiaalmajandusliku mõju uuringule järgneb praamipiletite hinnatõus. Riik tellib uuringu, et hinnata Hiiumaa ja Saaremaa parvlaeva- ning lennuliinide piletihindade sotsiaalmajanduslikku mõju.