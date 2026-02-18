See on eelarve, mis peab kinni rahalisest korrast ega ehita plaane ebakindlate prognooside peale. Just sellist juhtimist vajab kogukond, kes tahab püsida tugevana ka muutuvates oludes. See tähendab ka valmisolekut teha otsuseid, mis ei pruugi kõigile kohe meeldida.
ARVAMUS
VALLA EELARVEST | Vastutustundlikud eelarvevalikud Hiiumaa tuleviku nimel
Hiiumaa valla 2026. aasta eelarve ei ole mugav kompromiss ega soovide nimekiri, kuhu on kirja pandud kõik, mida tahaks teha, kulutades nagu homset poleks. See ütleb ausalt, et kõike korraga ei saa ning seab esikohale laste, perede ja abivajajate toetamise.
UUDISED
Hiiumaa eraisikud ja ettevõtted võlgnevad maksu- ja tolliameti andmeil riigile automaksu veidi üle 16 000 euro suuruses summas.
ARVAMUS
Seoses “Ukraina sõjaga” on meil käibele lastud loosungid: “Balti riigid on järgmised!” ja “Ukraina sõdib meie vabaduse eest!”. Mina olen aga kindel, et Venemaa...