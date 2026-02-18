VALLA EELARVEST | Vastutustundlikud eelarvevalikud Hiiumaa tuleviku nimel

Hiiumaa valla 2026. aasta eelarve ei ole mugav kompromiss ega soovide nimekiri, kuhu on kirja pandud kõik, mida tahaks teha, kulutades nagu homset poleks. See ütleb ausalt, et kõike korraga ei saa ning seab esikohale laste, perede ja abivajajate toetamise.