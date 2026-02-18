Jälgi meid
VALLA EELARVEST | Vastutustundlikud eelarvevalikud Hiiumaa tuleviku nimel

Hiiumaa valla 2026. aasta eelarve ei ole mugav kompromiss ega soovide nimekiri, kuhu on kirja pandud kõik, mida tahaks teha, kulutades nagu homset poleks. See ütleb ausalt, et kõike korraga ei saa ning seab esikohale laste, perede ja abivajajate toetamise.

Reili Rand. | Piret Reidak

See on eelarve, mis peab kinni rahalisest korrast ega ehita plaane ebakindlate prognooside peale. Just sellist juhtimist vajab kogukond, kes tahab püsida tugevana ka muutuvates oludes. See tähendab ka valmisolekut teha otsuseid, mis ei pruugi kõigile kohe meeldida.

