Jälgi meid
HLREIS

UUDISED

VAATA OTSE | Hiiumaa Vallavolikogu istung 19. veebruaril

Hiiumaa Vallavolikogu istung toimub 19. veebruaril 2026 kell 15 Kärdlas volikogu saalis.
Avatar photo

Päevakorras on:

1. Vallavalitsuse info
Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja

2. Salinõmme külas asuva Meremäe maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: planeeringuspetsialist Mai Julge

3. Kärdla linna Ümarmäe tn 1a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Maiken Lukas

4. Vallavara omandamine (Veeru kinnistust eraldatav maa-ala, Heltermaa küla)
Ettekandja: abivallavanem Omar Jõpiselg

5. Hiiumaa Vallavolikogu 15.05.2025 määruse nr 116 “Sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord” muutmine
Ettekandjad: abivallavanem Liisi Mäeumbaed, sotsiaalosakonna juhataja Pille Näksi
Juhtiv komisjon tegi ettepaneku eelnõu vastu võtta ühe lugemisega

6. Lauka Põhikooli põhimäärus (I lugemine)
Ettekandja: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Tiina Viisut

7. Hiiumaa Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis
Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja

8. Hiiumaa valla 2026. aasta eelarve (II lugemine)
Ettekandjad: vallavanem Hergo Tasuja, rahandusosakonna juhataja Anneli Kollom

9. Hiiumaa valla haridusvaldkonna arengukava aastani 2035 (II lugemine)
Ettekandjad: abivallavanem Liisi Mäeumbaed, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Tiina Viisut

10. Hiiumaa valla sadamate arengukava 2035+ (II lugemine)
Ettekandja: arendusspetsialist Mihkel-Emil Mikk

11. Hiiumaa Vallavolikogu 21.03.2024 määruse nr 61 „Hiiumaa valla jäätmehoolduseeskiri“ muutmine (II lugemine)
Ettekandjad: abivallavanem Tiit Reha, jäätmespetsialist Kadri Pihlamägi

12. Hiiumaa Vallavolikogu 24.01.2019 määruse nr 48 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri Hiiumaa vallas” muutmine (II lugemine)
Ettekandjad: abivallavanem Tiit Reha, keskkonnaspetsialist Katrin Post

13. Hiiumaa Vallavolikogu töökord (II lugemine)
Ettekandja: vallavolikogu esimees Anu Pielberg

14. Vallavanema ja vallavalitsuse liikme puhkuse vormistamise ning teenistuslähetusse saatmise kord
Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja
Eestseisus tegi ettepaneku eelnõu vastu võtta ühe lugemisega

15. Muud küsimused

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

INTERVJUU

KÖIK JÜTUD | Patrick Rang: Hiidlased on keskmisest uudishimulikumad

Suguvõsa- ja koduloouurija Patrick Rang teab vast kõikide hiidlaste kohta, kust nad on pärit.

2 tundi ago

UUDISED

TÕRGE | Hiiumaa Halduse juhi konkurss takerdus

Valla kommunaalettevõte Hiiumaa Haldus ei saanud endale üheksa kandidaadi seast uut juhti, sest kolme vestlussvooru kutsutud kandidaadiga eduka töölepinguni ei jõutud.

7 tundi ago

UUDISED

LIIGU TERVISEKS | Terviserajad kutsuvad kogu Eestit liikuma vabariigi terviseks

SA Eesti Terviserajad kutsub juba üheksandat aastat järjest kõiki eestimaalasi liikuma, et tähistada vabariigi aastapäeva värskes õhus.

7 tundi ago

GALERIID

MEILE KIRJUTATAKSE | Pered meisterdasid Hiiumaa tuletorne

Käina Lasteaia Tirtspõnni Virrpaide rühma lapsed koos oma peredega lõid kaasa Hiiumaa tuletornide aastale pühendatud ettevõtmises, mille raames meisterdati ühiselt Hiiumaa tuletorne. Inspiratsiooni ammutati...

8 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×