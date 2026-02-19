VAATA OTSE | Hiiumaa Vallavolikogu istung 19. veebruaril

Päevakorras on:
1. Vallavalitsuse info
Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja
2. Salinõmme külas asuva Meremäe maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: planeeringuspetsialist Mai Julge
3. Kärdla linna Ümarmäe tn 1a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Maiken Lukas
4. Vallavara omandamine (Veeru kinnistust eraldatav maa-ala, Heltermaa küla)
Ettekandja: abivallavanem Omar Jõpiselg
5. Hiiumaa Vallavolikogu 15.05.2025 määruse nr 116 “Sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord” muutmine
Ettekandjad: abivallavanem Liisi Mäeumbaed, sotsiaalosakonna juhataja Pille Näksi
Juhtiv komisjon tegi ettepaneku eelnõu vastu võtta ühe lugemisega
6. Lauka Põhikooli põhimäärus (I lugemine)
Ettekandja: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Tiina Viisut
7. Hiiumaa Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis
Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja
8. Hiiumaa valla 2026. aasta eelarve (II lugemine)
Ettekandjad: vallavanem Hergo Tasuja, rahandusosakonna juhataja Anneli Kollom
9. Hiiumaa valla haridusvaldkonna arengukava aastani 2035 (II lugemine)
Ettekandjad: abivallavanem Liisi Mäeumbaed, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Tiina Viisut
10. Hiiumaa valla sadamate arengukava 2035+ (II lugemine)
Ettekandja: arendusspetsialist Mihkel-Emil Mikk
11. Hiiumaa Vallavolikogu 21.03.2024 määruse nr 61 „Hiiumaa valla jäätmehoolduseeskiri“ muutmine (II lugemine)
Ettekandjad: abivallavanem Tiit Reha, jäätmespetsialist Kadri Pihlamägi
12. Hiiumaa Vallavolikogu 24.01.2019 määruse nr 48 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri Hiiumaa vallas” muutmine (II lugemine)
Ettekandjad: abivallavanem Tiit Reha, keskkonnaspetsialist Katrin Post
13. Hiiumaa Vallavolikogu töökord (II lugemine)
Ettekandja: vallavolikogu esimees Anu Pielberg
14. Vallavanema ja vallavalitsuse liikme puhkuse vormistamise ning teenistuslähetusse saatmise kord
Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja
Eestseisus tegi ettepaneku eelnõu vastu võtta ühe lugemisega
15. Muud küsimused