VAATA OTSE | Hiiumaa Vallavolikogu istung 19. märtsil 2026

Hiiumaa Vallavolikogu istung toimub 19. märtsil kell 15 Kärdlas volikogu saalis.
Päevakorras on:

1. Vallavalitsuse info
Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja

2. Hiiumaa valla jäätmekava 2026-2031 (I lugemine)
Ettekandjad: abivallavanem Tiit Reha, jäätmespetsialist Kadri Pihlamägi, MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskuse esindaja

3. Hiiumaa valla arengukava 2035+ seire
Ettekandja: arendusspetsialist Mihkel-Emil Mikk

4. Hiiumaa valla arengukava 2035+ muutmise algatamine
Ettekandja: arendusspetsialist Mihkel-Emil Mikk

5. Rookopli tn 18 katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Ettekandjad: abivallavanem Omar Jõpiselg, ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Maiken Lukas

6. Varalise kohustuse võtmine ja garantii andmine ELENA-ISLANDS projektis osalemiseks
Ettekandjad: abivallavanem Omar Jõpiselg, MTÜ Saarte Energiaagentuur juhataja Sulev Alajõe

7. Lauka Põhikooli põhimäärus (II lugemine)
Ettekandja: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Tiina Viisut

8. Muud küsimused

