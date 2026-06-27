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25 AASTAT TAGASI

25 AASTAT TAGASI | Hiiumaa jäi jaanilaupäeval presidendi võidutuleta

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Hiiu Leht aastal 2001.

Hiiumaa jäi jaanilaupäeval presidendi võidutuleta

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