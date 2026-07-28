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KIRIK

UUS PASTOR | Hilleste koguduses nimetati ametisse Dormis Heinmaa

Hilleste Kristlik Kogudus tähistas juulikuu viimasel pühapäeval Hilleste palvelas oma 102. aastapäeva. Piduliku jumalateenistuse keskseks sündmuseks oli uue pastori Dormis Heinmaa ametisse seadmine. Talituse viis läbi Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu president pastor Gunnar Kotiesen.
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Koguduse ja külaliste ees seisavad pastorid Gunnar Kotiesen (vasakul) ja Dormis Heinmaa. | Foto: Kati Vooglaid Kukk

Dormis Heinmaa on aastaid olnud Tallinna Oleviste koguduse liige ja diakon. Koos abikaasa Kerstiga on ta otsustanud pühenduda üha enam Hiiumaa kogukonna vaimulikule teenimisele. Hilleste kogudusega seovad teda sügavad juured – tema pere on kuulunud kogudusse juba kolm põlvkonda ning ka Dormis ise käis lapsena Hilleste pühapäevakoolis.

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