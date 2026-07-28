UUS PASTOR | Hilleste koguduses nimetati ametisse Dormis Heinmaa

Dormis Heinmaa on aastaid olnud Tallinna Oleviste koguduse liige ja diakon. Koos abikaasa Kerstiga on ta otsustanud pühenduda üha enam Hiiumaa kogukonna vaimulikule teenimisele. Hilleste kogudusega seovad teda sügavad juured – tema pere on kuulunud kogudusse juba kolm põlvkonda ning ka Dormis ise käis lapsena Hilleste pühapäevakoolis.