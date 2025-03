UUS KULTUURIKESKUS | Vajadustest, unistustest ja tegemistest

Hiiumaa on teada kui unikaalse looduse ja rikkaliku kultuuripärandiga saar Läänemeres. Käes on aeg viia kultuurielu taristu uuele tasemele. Hiiumaa multifunktsionaalne kultuurikeskus peab valmima hiljemalt aastaks 2030. Räägime mitte pelgalt uuest hoonest, vaid soovime teha olulise sammu saare elanike ja külastajate kultuurilise ja sotsiaalse heaolu edendamisel. Hiiumaa uus kultuurikeskus koondaks endas teatri-, kino-, tantsu- ja kontserdisaalid ning raamatukogu. Lisaks pakub see ruume huvitegevustele, kunstigalerii ekspositsioonideks, treeningsaale liikumis- ja tantsuhuvilistele, helikindlaid pilliharjutusruume jms. Lisaks kultuurilisele väärtusele annab hoone võimaluse konverentsikeskuseks ja täidab varjumiskoha funktsioone, pakkudes tehniliselt tasemel ruume aruteludeks ja turvalist paika kriisiolukordades.