Jälgi meid
HL bänner

REPORTAAŽ

UUS HIIDLASTE SELTS | Louluiidlased peavad lugu julgest jorust

Hiiumaal on kohvilähkrid, odratolgused ja muud seltsid juba ammust aega. Ehk oleks aeg nimekirja uuendada ja lisada sinna louluiidlased.

Avatar photo
Detsembrikuu kohtumisel oli Katrin Kivivuori lauludele juurde mõelnud ka toolitantsu liigutused.

Kohalikud ütlevad, et hiidlaseks ei saada, vaid sünnitakse. Louluiidlaseks võib saada aga igaüks, kes vähegi soovib. Isegi viisipidamise oskus pole oluline – seltsi kuulumise ainsateks tingimusteks on julge joru ja hea tahe. 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

LOODUS

JALUTUSKÄIK JUGAPUUMETSAS | Kõpu jugapuumets aina kasvab

Läinud hilissügise Kõpu retkepäeva naelaks pidanuks olema sealne üksildane puuvõõrik. Eks ta ju oli ka. Ent tegelikult suuremagi elamuse pakkusid jugapuud.

5 tundi ago

KUIDAS MA SIIA SATTUSIN?

SATTUMISE LUGU | Ewa-Kaisa tuleb, kui Hiiumaa kutsub

Oi, kuidas mulle meeldivad lood ja minu Hiiumaale sattumine kubiseb neist. Tegelikult oli ka minu vanaemal vägagi arvestatav postkaardikogu. Nähes reisiajakirjas artiklit Ave Alavainu...

5 tundi ago

SPORT

AKTIIVSES KASUTUSES | Paluküla suusarada hoiab Hiiumaa suusahooaega elus

Tänavune talv on Hiiumaal olnud suusatamiseks pigem soodne ning Paluküla terviserajad on praegu peamine koht, kus suusahooaeg aktiivselt kestab. Kui varasematel aastatel on suusaradu...

2 päeva ago

AJALUGU

PILK AJAS TAGASI | Kuidas ma Douglas Wellsi raamatut tõlkima sattusin

Douglas Wellsi ma isiklikult ei tundnud ja ajal kui ta Hiiumaal viibis, kohtusin temaga vaid korra. Sedagi üsna narris olukorras.

2 päeva ago