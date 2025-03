ULGUHIIDLANE | Erle leiab Kärdla Tallinna külje alt

Erle Meresmaa on kirglik ning pühendunud olenemata, mis tal parasjagu käsil on. Kogukonna sädeinimene, kelle sõnavaras ning tegudes tuleb „meie“ alati enne „mina“. Tema jaoks on nii loomulik, et kui ta vähegi saab, siis ta proovib teiste jaoks olemas olla.