Tallinna Hiidlaste Seltsi kevadkoosolekule tulijaid vaadates ei saa kohe kindlasti öelda, et Marta Muul (Valton) oleks nõnda vana, kui tal passis kirjas. Aastal 1926, mil ta sündis, ilmus ka näiteks Anton Hansen Tammsaare “Tõe ja Õiguse” esimene köide. Samuti hakati Eestis regulaarselt edastama raadiosaateid.
ULGUHIIDLANE | 99-aastane Marta Hiiumaad ei jäta
Proua Marta Muul (99) on üks nendest vähestest hiidlastest, kes saab näiteks öelda, et on käinud Käina kirikus, millest täna vaid varemed järgi. Vaatamata kõrgele eale, käib üks vanimaid elusolevaid hiidlasi tänaseni linnast Hiiumaal külas.
Parvlaeval Reet tekkis neljapäeval tehniline rike, mistõttu suundub Saaremaa ja Hiiumaa vahelist liini teenindav parvlaev Soela mandri ja Kihnu vahelisele liinile.
29. aprillil tähistati rahvusvahelist tantsupäeva, mil üle Eesti tantsiti HIIGi õpilase Lisanna Üksiku seatud tantsu. Nimelt kuulub Lisanna Eesti Noorte Tantsu Ühingusse ja juhib...
Aleksander Vanjuk tähistas hiljuti 75. juubelit. Koju pensionipõlve veetma jääda tal kavas pole, vaid ta teeb jätkuvalt puutööd ja keedab moosi.