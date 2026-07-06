Tänavsuu raamatut “Kuidas dinosaurus arstiks õppis ja ellu jäi” on laenutatud 81 korda. Prantsuse autori Valérie Perrini sulest on laenutustabeli esikaheksas koguni kolm raamatut, mida kokku laenutatud 202 korda. Katherine Pancol kahte raamatut on võetud laenuks 123 korda. Urmas Vadi “Kuu teine pool” on saanud 68 laenutust ning Tõnu Õnnepalu “Tööpäev” on raamatukogust laenuks võetud 62 korda.
KULTUUR
ÜLEVAADE | Kärdla raamatukogu edetabelit juhivad eesti ja prantsuse autorid
Hiidlaste lugemisvalik on kirju, sest loetakse nii Eesti kui ka välismaa autoreid. Seni on 2026. aasta enim laenutatud autorid Kärdla Linnaraamatukogus Toivo Tänavsuu, Valérie Perrin, Katherine Pancol, Urmas Vadi, Tõnu Õnnepalu ja Lucinda Riley.
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