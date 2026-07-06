ÜLEVAADE | Kärdla raamatukogu edetabelit juhivad eesti ja prantsuse autorid

Tänavsuu raamatut “Kuidas dinosaurus arstiks õppis ja ellu jäi” on laenutatud 81 korda. Prantsuse autori Valérie Perrini sulest on laenutustabeli esikaheksas koguni kolm raamatut, mida kokku laenutatud 202 korda. Katherine Pancol kahte raamatut on võetud laenuks 123 korda. Urmas Vadi “Kuu teine pool” on saanud 68 laenutust ning Tõnu Õnnepalu “Tööpäev” on raamatukogust laenuks võetud 62 korda.