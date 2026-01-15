TULEKAHJU | Elektririkkest süttis põlema nõudepesumasin

14. jaanuaril kell 13.04 sai häirekeskus teate nõudepesumasina põlemisest Suureranna külas. Päästjate kohalejõudmise ajaks oli elanik ligi viie ruutmeetrise põlengu veega kustutanud ning lahtist tuld näha ei olnud. Päästjad avasid vahelae konstruktsiooni kontrollimaks, ega villa sees tulekoldeid pole. Tõenäoliselt põhjustas tulekahju elektriseadme rike.