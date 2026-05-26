RS Aero 5 arvestuses saavutas Kuivonen kolme sõidu kokkuvõttes esikoha ning edestas Hara Seilamise Seltsi purjetajat Jessika Jõesaart ja Narva-Jõesuu Jahtklubi sportlast Alina Baranovat.
TUGEV ALGUS | Jorgen Kuivonen alustas hooaega Eesti meistritiitliga
Võrtsjärvel peetud RS Tera ja RS Aero sisemaa meistrivõistlustel tuli hiidlane Jorgen Kuivonen RS Aero 5 paadiklassis Eesti meistriks. Tegemist oli ühtlasi 2026. aasta hooaja esimese edetabelivõistlusega.
