TUBLI TULEMUS | Noorkorvpallurid jõudsid suurel turniiril finaali

U13 Challenge sarjas mänginud Hiiumaa poisid alistasid alagrupimängudes KK Hito/Jõhvi SK, Salon Vilpase, Rovaniemi ja BC Kalev Cramo/KK Sokkude võistkonnad ja jõudsid finaali Rakvere vastu, kus siiski tuli tunnistada Rakvere Spordikooli 52:41 paremust. Turniiri parimaks mängijaks valiti Otto Thor Lips. Võistkonda kuulusid veel Ander Lepamaa, Taaniel-Filip Tamm, Robin Saarnak, Romet Rahula, Lukas Parra, Kustav Rõmmel, Rasmus Kaasik, Magnus Kibuspuu, Johan Kriggulson, Sandor Lepamaa ja Lennart Vesingi. Treeneritena juhendasid meeskonda Risto Merimaa ja Silver Laidro.