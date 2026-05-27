U13 Challenge sarjas mänginud Hiiumaa poisid alistasid alagrupimängudes KK Hito/Jõhvi SK, Salon Vilpase, Rovaniemi ja BC Kalev Cramo/KK Sokkude võistkonnad ja jõudsid finaali Rakvere vastu, kus siiski tuli tunnistada Rakvere Spordikooli 52:41 paremust. Turniiri parimaks mängijaks valiti Otto Thor Lips. Võistkonda kuulusid veel Ander Lepamaa, Taaniel-Filip Tamm, Robin Saarnak, Romet Rahula, Lukas Parra, Kustav Rõmmel, Rasmus Kaasik, Magnus Kibuspuu, Johan Kriggulson, Sandor Lepamaa ja Lennart Vesingi. Treeneritena juhendasid meeskonda Risto Merimaa ja Silver Laidro.
SPORT
TUBLI TULEMUS | Noorkorvpallurid jõudsid suurel turniiril finaali
Hiiumaa Spordikool ja KK Askus Jetoil noored korvpallurid osalesid 15.-17. mail Tallinnas rahvusvahelisel korvpalliturniiril Kalev/Cramo No Bananas Youth Cup 2026, kus eri vanuseklassides võistles kokku 241 meeskonda. Hiiumaa edukaimana saavutas U13 vanuseklassi võistkond turniiril teise koha.
Hiiumaa koolide ja lasteaedade kalapäevade sari on jõudnud lõppu. Pärast kolme maitsvat ja harivat kohtumist kohaliku kalaga paneb õppeaastale punkti tuulekala – kevadine rändur,...
SPORT
Hiiumaa Tenniseklubi noormängija Konrad Matto (15) saavutas 23.–24. mail Tallinnas Lasnamäel peetud Eesti Tennise Liidu noorteliiga I turniiril kolmanda koha.