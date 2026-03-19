TAOTLUSI NAPIB | Mootorsõidukimaksu tagastuseks on taotluse esitanud ligi 5200 inimest

„Lastega perede maksuvähendust rakendati 2025. aasta lõpus tagasiulatuvalt rohkem kui 168 tuhandele maksumaksjale, kellest ligi 2/3 maksukohustus küll vähenes, kuid jäi alles vähenenud määras,” ütleb Maksu- ja Tolliameti tulumaksu osakonna teenustejuht Avely Raid-Lelov. Ta selgitab, et klient saab ettemaksukontolt taotleda raha kandmist pangakontole, teha ümberkanne teisele ettemaksukontole või jätta raha tulevaste kohustuste katteks. “Nõuete tasumine ettemaksukontol olevast summast toimub automaatselt tasumistähtpäeva järgsel varahommikul,” räägib Raid-Lelov ja lisab, et kui kliendil on võlad, siis need tasaarveldatakse enammaksega. Kui aga klient soovib saada enammakstud summat oma pangakontole, siis on tal võimalik e-MTA kaudu esitada taotlus.