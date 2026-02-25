TÄNAVAKÜSITLUS | Kas lumest on isu täis või kannatab veel?

Grete
Eesti Vabariigi 108. aastapäeva tähistati 24. veebruaril piduliku lipumatkaga Kõrgessaarest Reigi pastoraadini. Reigi pastoraadi juures lauldi ühiselt hümni koos Hiiumaa poistekoori ja Hiiumaa tütarlastekooriga.
24. veebruari hommik algas piduliku lipuheiskamisega Kärdla keskväljakul, kuhu oli lisaks Kaitseliidule koos allorganisatsioonidega kogunenud ka palju pealtvaatajaid. Veidi hiljem said linnaelanikud vaadata ja...
Head hiidlased ja Hiiumaa sõbrad.