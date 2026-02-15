TAAS SULETUD | Hiiumaa-Saaremaa jäätee suleti taas

Seoses läänetuultega on veetase on viimaste päevadega tõusnud mõnikümmend sentimeetrit ja see on pressinud vee jää peale. Seoses sellega suleti Hiiumaa-Saaremaa jäätee taas.
