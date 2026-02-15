Jälgi meid
TAAS SULETUD | Hiiumaa-Saaremaa jäätee suleti taas

Terve laupäeva oli Hiiumaa-Saaremaa jäätee suletud, pühapäeval avas Transpordiamet jäätee uuesti, kuid see jõudis lahti olla vaid mõned tunnid.
Tärkma-Triigi jäätee. | Foto: Kätlin Rist

Seoses läänetuultega on veetase on viimaste päevadega tõusnud mõnikümmend sentimeetrit ja see on pressinud vee jää peale. Seoses sellega suleti Hiiumaa-Saaremaa jäätee taas.

