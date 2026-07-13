Jälgi meid
Ütle sa ka midat! Päis

UUDISED

SUVEKUTSE | Hiiumaalt alustab ajateenistust üheksa noormeest

Esmaspäeval asub Hiiumaalt ajateenistusse üheksa kutsealust, nende hulgas naisi ei ole. Hiiumaa noored suunduvad teenistusse küberväejuhatusse, logistikapataljoni, diviisi luurepataljoni, suurtükiväerügementi, mereväkke, sõjaväepolitseisse ja õhuväkke.
Avatar photo
Foto on illustratiivne. | Erakogu

Eestis alustab ajateenistust üle 700 noore, nende seas 32 naist. Pärast enam kui 22-aastast pausi alustavad ajateenijad tänavu taas teenistust Eesti õhuväes.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

SUVI

KUHU MINNA | XXI Hiiu Folk keskendub Käinale

Folgi avamine toimub 17. juulil Käina huvi- ja kultuurikeskuses ning festival kestab kolm päeva.

30 minutit ago

UUDISED

KUVAND KANNATAB | Turismiklastri juht: Majutusstatistika on vastuoluline

Statistika järgi külastatakse Hiiumaad vähem kui varem. Turismiklastri juhi arvates ei peegelda numbrid tegelikkust.

43 minutit ago

ARVAMUS

KUHU EHITADA? | Kärdla uuest kultuurikeskusest puhtalt lehelt

Tänaseks on enam-vähem selge, et uut kultuurikeskust Kärdlasse niipea ei tule. Raha ei ole ja ei ole paista ka, et oleks tulemas. Mage värk!

1 tund ago

GALERIID

GALERII | Hiiumaa-Saaremaa maavõistlus jalgpallis

Kohtumine Kärdla staadionil lõppes hiidlaste kaotusega seisuga 3:1. Uudis on täiendamisel.

2 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×