SUUR GALERII | Avatud talude päev Hiiumaal pakkus maaelu kogemust

Nädalavahetusel peetud avatud talude päeval avasid Hiiumaal külastajatele uksed Mihkli talumuuseum, Kadakamarja talu, Lepaniidi mahetalu ja Ainola talu. Külastajad said tutvuda talueluga, uudistada loomi, maitsta kohalikke toite ja osta talutooteid ning käsitööd.