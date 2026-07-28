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SUUR GALERII | Avatud talude päev Hiiumaal pakkus maaelu kogemust
Nädalavahetusel peetud avatud talude päeval avasid Hiiumaal külastajatele uksed Mihkli talumuuseum, Kadakamarja talu, Lepaniidi mahetalu ja Ainola talu. Külastajad said tutvuda talueluga, uudistada loomi, maitsta kohalikke toite ja osta talutooteid ning käsitööd.
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Laskekatsed toimuvad 11. ja 25. augustil algusega kl 16 Paluküla lasketiirus. Lasketiir on avatud kl 16–20, kui laskjaid jätkub. Huviliste puudumisel suletakse tiir kl 18.30. Ootame rohket osavõttu!
Kärdla Lasteaed ootab oma meeskonnaga liituma lasteaiaõpetajat 1,0 koormusega.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada hiljemalt 14.08.2026 elektrooniliselt tiina.hinno@hiiumaa.ee või aadressil Kalda 11, Kärdla 92413, Hiiumaa.
Tööle asumine 24. august 2026.
Täiendav info tel 502 3058.
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