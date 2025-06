SUPLUSHOOAEG AVATUD | Vaata, kus asuvad Hiiumaa ametlikud supluskohad

Kaks ametlikku supluskohta on Kärdlas, üks Hausmal, teine Rannapaargu juures. Kõrgessaare osavallas on kolm supluskohta, nende asukohad on Tõrvaninal, Mangul ja Luidjal. Emmaste osavalla ametlik supluskoht on Liivalaukal ja Käina osavalla supluskoht Kassaris.