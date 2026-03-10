STATISTIKA | Mediaanpalk tõusis aastaga Hiiumaal 65 eurot

2025. aastal oli Hiiu maakonnas mediaanpalk, millest väiksemat ja suuremat palka teenib võrdselt sama palju töötajaid, 1438 eurot. Võrreldes 2024. aastaga, mil mediaanpalk oli Hiiumaal 1373 eurot, oli palgakasv aastaga 9,6% ehk 65 eurot.