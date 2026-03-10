STATISTIKA | Mediaanpalk tõusis aastaga Hiiumaal 65 eurot

2025. aastal oli Hiiu maakonnas mediaanpalk, millest väiksemat ja suuremat palka teenib võrdselt sama palju töötajaid, 1438 eurot. Võrreldes 2024. aastaga, mil mediaanpalk oli Hiiumaal 1373 eurot, oli palgakasv aastaga 9,6% ehk 65 eurot.
ARVAMUS
MTÜ Roheline Pärnumaa ei poolda Kõrgessaare pargi ja teiste vanade parkide looduskaitse alt kergekäelist välja tõstmist.
UUDISED
Hiiumaal võib töötervishoiuarsti teenus loodetavasti käivituda juba selle aasta teises pooles.
UUDISED
Valitsus andis kliimaministrile nõusoleku sõlmida Hiiumaa vallavalitsusega kasutusleping, millega antakse vallale kümneks aastaks kasutusse Kõpu, Ristna ja Tahkuna tuletorni kinnistud koos seal paiknevate hoonete...
UUDISED
Lääne-Eesti saartel käivitub programm, mille eesmärk on aidata korteriühistutel jõuda korterelamute tervikliku renoveerimiseni ning samal ajal tugevdada kogukondlikku koostööd.