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SPORTLIK LIPUPÄEV PALADEL | Kooli juures heisati lisaks riigilipule ka kooliolümpiamängude lipp

4. juuni spordipidu algas Suuremõisa Lasteaed-Põhikooli ja Palade Põhikooli õpilaste ja õpetajate rongkäiguga kooli staadionilt spordihoone ette. Osavõtjad lehvitasid suveolümpiamängude lippudega.
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IX Palade kooliolümpiamängud. | Foto: Eike Meresmaa

Peale kooliolümpiamängude avatuks kuulutamist heiskasid 9. klasside õpilased hümnihelide saatel kooliolümpiamängude lipu. Järgnes lustakas soojendusvõimlemine.

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