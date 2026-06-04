Peale kooliolümpiamängude avatuks kuulutamist heiskasid 9. klasside õpilased hümnihelide saatel kooliolümpiamängude lipu. Järgnes lustakas soojendusvõimlemine.
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SPORTLIK LIPUPÄEV PALADEL | Kooli juures heisati lisaks riigilipule ka kooliolümpiamängude lipp
4. juuni spordipidu algas Suuremõisa Lasteaed-Põhikooli ja Palade Põhikooli õpilaste ja õpetajate rongkäiguga kooli staadionilt spordihoone ette. Osavõtjad lehvitasid suveolümpiamängude lippudega.
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