SPORDIAASTA TÄHED 2025 | Hiiumaa aasta sportlased on Anni Kingsepp ja Stefan Kaibald

Läinud aasta oli Hiiumaa spordile edukas, võrkpallurid tegid Eestis puhta töö, joosti uus naiste poolmaratoni rekord ja novembris kõnniti maakerale peaaegu kaks korda ring peale. Hiiumaa Spordikeskuses toimunud Hiiumaa Spordiliidu korraldatud tunnustussündmusel võeti kokku lõppev spordiaasta ning anti üle aasta parimate preemiad mis selgitati välja kaasates spordiala spetsialiste ja rahvast. Lisaks jagati Kultuurkapitali spordipreemiad ja „Hiiumaa Liigub” tunnustused.

Hiiumaa Spordiliidu aasta parimate valimisel kuulutati aasta naissportlaseks Anni Kingsepp, aasta meessportlaseks Stefan Kaibald.

Juba neljandat korda aasta meessportlaseks valitud võrkpallur Stefan Kaibald märkis, et hea tunne on alati. „Tunnustust on alati hea saada ja eriti oma inimeste poolt. Iga kord, kui olen valituks osutunud, tuleb see toreda üllatusena, sest ma ei oska seda auhinda kunagi ette oodata,” ütles Kaibald, kes sai tiitli Jaan Rebeli ja jõutõstja Siim Salini ees.

Aasta naissportlane, jooksja Anni Kingsepp ütles, et tunneb tänavu saadud tiitli üle erilist rõõmu. „See on minu jaoks juba kolmas kord, aga tunne on seekord eriti hea, sest 2025 oli tõesti imeline spordiaasta. Olla oma tulemustega Hiiumaa parim naissportlane, on suur tunnustus. Samas oleksin mõistnud ka seda, kui tiitel oleks läinud Siret Tarale, sest tema tulemused olid tänavu muljetavaldavad,” märkis Kingsepp. Lisaks Tarale oli nominendiks ka Kätlin Mast.

Aasta tegijaks 2025 valitud rannavõrkpallur Jaan Rebel ütles tunnustust kommenteerides, et valik tuli talle suure rõõmu ja üllatusena. „See kõlab päris uhkelt ja sama uhke on ka tunne. Tore, kui inimestele on läinud korda see, mis sai suvel saavutatud. Nagu Ülari Kaibald galal ütles, tegi Hiiumaa 2025 aastal Eesti võrkpallis puhta töö. Võimas!” ütles Rebel. Lisaks talle kandideerisid auhinnale Madis Annus ja Robin Valting.

Aasta noorsportlaseks 17-21 aastaste noormeeste seas parimaks valitud võrkpallur Kristjan Kabanen tõdes, et tunnustus andis talle tugeva motivatsioonilaengu. „Väga meeldiv oli kuulda, et enamus hääletas minu poolt. See tähendas mulle, et mind on nähtud kui sportlast ja see motiveerib edasi pingutama,” ütles Kabanen. Nominentideks olid veel Jonatan Saarnak ja Rutger Ludvig Kursson.

Parimaks noorsportlaseks 17-21 aastaste neiude seas valiti orienteeruja Maria Eller. Nominentideks olid Kätlin Mast ja Maaria Süsi.



Kuni 16-aastaste poiste arvestuses tunnistati parimaks Joosep Esta. Nominentideks olid Lennart Linkov ja Art Eugen Remmelg.



Kuni 16-aastaste tüdrukute seas pälvis esikoha Mia Esta. Nominentideks olid Meribel Aaslepp ja Adele Kibuspuu.



Parima naisseeniori tiitli pälvis Elo Saue. Nominentideks olid Katrin Oolmets ja Riin Raidna.



Parimaks meesseenioriks tunnistati Madis Annus. Nominentideks olid Mati Mägi ja Toivo Saue.



Aasta täiskasvanute võistkonnaks valiti HOK-i naiskond koosseisus Maria Eller, Mia Esta ja Kati Rooni. Nominentideks olid FC Hiiumaa ning autospordi meeskond Robin Pruul ja Rein Tikka.



Aasta noortevõistkonna tiitli sai HOK-i M14-16 klassi võistkond, kuhu kuuluvad Joosep Esta, Atso Kesküla ja Martin Samorodni.



Aasta spordiklubi tiitli pälvis Team Hiiumaa. Nominentideks olid Hiiumaa Võrkpalliklubi ja HOK.



Aasta treeneriks valiti Mario Degtjov. Nominentideks olid Ülari Kaibald ja Ahto Tatter.



Aasta noortetreeneri tiitli pälvis Elo Saue. Nominentideks olid Tiina Koit ja Georg Linkov.

Aasta spordiürituse preemia sai Hiiumaa 68. võrkpalliturniir. Nominentideks olid orienteerumise suurüritused Leemetis 13.-14. septembril ja matk „Kõhtu Ruumi”.

Välja anti ka Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupi poolt määratud preemiad.

Kultuurkapitali elutööpreemia pälvis pikaaegne võrkpallitreener ja Palade Põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja Siiri Sülla.

Reklaam. Lugemise jätkamiseks palun liigu edasi. Reklaam. Lugemise jätkamiseks palun liigu edasi.

Aasta parimatele sportlastele Kingsepale ja Kaibaldile määrati aastapreemiad.

Lisaks anti välja veel Kultuurkapitali tunnustused Hiiumaa Spordiliidu pikaaegsele peasekretärile Anton Kaljulale, personaaltreener Erkki Murakale ning ühiselt Eike Meresmaale ja Ave-Riin Laanbekile.

Sammuprintsessidena tuntud Laanbek ja Meresmaa jaoks oli tunnustus sama suur üllatus kui ootamatult populaarseks saanud üleskutse.

„Kui me 2025. aasta oktoobris otsustasime, et kutsume novembris inimesi endiga koos liikuma, ei oleks me osanud iialgi arvata, et see võib päädida sellise tähelepanuga nagu meile on osaks saanud,” märkisid nad. Tunnustus oli neile ootamatu, kuna endi arvates kutsusid nad inimesi vaid enesega koos liikuma, et teistesse samasugust sammumise ja liikumise pisikut süstida, kui neil endil sees.

“Südames on siiras tänutunne ja see annab veel rohkem indu, et asjaga jätkata,” ütlesid nad ja lisasid, et nende algatus ei olnud ühekordne, sest juba praegu on käimas jaanuari sammuväljakutse koos sadade teiste sammujatega üle Hiiumaa, üle Eesti ja ka mujalt maailmast.”

Sündmusel anti anti üle ka Hiiumaa Liigub liikumissarja auhinnad. 2025. aasta sarjas osales 95 inimest, kokku 14 tiimi ning toimus 19 etappi. Kõige rohkem osalejaid kogus Kommijooks, mis toimus 22. oktoobril ja millest võttis osa 710 liikujat.

Tiimide arvestuses kogus kõige enam punkte tiim Härmad koosseisus Triinu Pähkel, Urmas Härma, Hanna Härma ja Liisa Härma, kellele anti üle Põhja Tooma Majutuse poolt välja pandud saunakasutuse auhind.

Teise koha sai tiim Kosmikud – Sanna Maivel, Heiki Maivel, Kustav Maivel ja Mattias Maivel -, kelle auhinnaks on köiega laskumine Tahkuna tuleronist.

Kolmanda koha saavutas tiim KÜÜT koosseisus Kairi Pisa, Toomas Mast, Ülle Paasoja ja Ülle Padari, kellele anti üle Rattaõhtute sarja vabapääsmed ja nimelised stardinumbrid 2026. hooajaks.

Hiiumaa 2025 aktiivseima perekonna eest pälvis Maivelite pere – isa Heiki, ema Sanna ning lapsed Mattias, Oskar, Kustav ja Teodor. Pere osaleb aktiivselt spordiüritustel ja Hiiumaa Liigub sarjas ning auhinnaks anti neile 300 euro väärtuses vabalt valitud tegevus või spordipoe krediit.

Lisaks tänati suure liikumispeo korraldamisse panustanud inimesi: Martin Lauri, Katrin Kivi, Elo Saue, Mati Kiiver, Margus Saar, Maarika Matt ja Kerli Nurs.

Hiiumaa Spordiliidu 2025. aasta laureaadid: Parim tüdruk kuni 16 a – Mia Esta (orienteerumine) Parim poiss kuni 16 a – Joosep Esta (orienteerumine) Parim neiu 17–21 a – Maria Eller (orienteerumine) Parim noormees 17–21 a – Kristjan Kabanen (võrkpall) Parim naisseenior – Elo Saue (orienteerumine) Parim meesseenior – Madis Annus (kergejõustik) Reklaam. Lugemise jätkamiseks palun liigu edasi. [article_ads] Aasta täiskasvanute võistkond – Hiiumaa Orienteerujate Klubi naiskond (Maria Eller, Mia Esta, Kati Rooni) Aasta noorte võistkond – Hiiumaa Orienteerujate Klubi võistkond (Joosep Esta, Atso Kesküla, Martin Samorodni) Aasta naissportlane – Anni Kingsepp (kergejõustik, pikamaajooks) Aasta meessportlane – Stefan Kaibald (võrkpall) Aasta spordiüritus – Hiiumaa 68. võrkpalliturniir Aasta spordiklubi – Team Hiiumaa Aasta treener – Mario Degtjov Aasta noortetreener – Elo Saue Hiiumaa 2025. aasta tegija – Jaan Rebel Eesti Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupi tunnustused: Siiri Sülla – Elutööpreemia – panuse eest Hiiumaa spordielu edendamisel Anni Kingsepp – Aastapreemia – Hiiumaa parimale naissportlasele 2025 Stefan Kaibald – Aastapreemia – Hiiumaa parimale meessportlasele 2025 Anton Kaljula – Tunnustuspreemia – panuse eest Hiiumaa spordielu edendamisel Erkki Murakas – Tunnustuspreemia – tervisespordi edendamise eest Ave-Riin Laanbek – Tunnustuspreemia – aasta liikumissündmuse “Sammuväljakutse” eest Eike Meresmaa – Tunnustuspreemia – aasta liikumissündmuse “Sammuväljakutse” eest