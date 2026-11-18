Kui need kulud on enne ostu läbi mõeldud, on lihtsam valida auto, mis sobib eelarvesse ka aasta, kahe või kolme pärast.

Igakuised või -aastased püsikulud

Arvesta kindlasti järgmiste kuludega:

kohustuslik liikluskindlustus;

kaskokindlustus, kui soovid seda lisada;

mootorsõidukimaks;

parkimistasud kodu ja töö juures.

Need kulud ei sõltu sellest, kui palju sa sõidad, seega tasub need panna enne auto ostmist tehtavasse eelarvesse kirja esimesena.

Kulud, mis sõltuvad sõidust

Kütuse- või elektrikulu sõltub nii auto tarbimisest kui ka sellest, kui palju sa autoga sõidad.

Ülevaate saamiseks tee järgmist.

Arvuta, kui mitu kilomeetrit sõidad ühes kuus tavaliselt.

Korruta see auto keskmise kütusekuluga.

Arvesta juurde varu pikemate sõitude jaoks ja olukorraks, kus kütuse või elektri hind võib muutuda.

Hooldus ja remont

Ka uus auto vajab regulaarset hooldust. Vanema auto puhul tuleb lisaks arvestada ootamatu remondi võimalusega.

Mõtle hoolduse kontekstis ja neile kuludele:

talverehvidele ja nende vahetusele;

tehnoülevaatusele;

kuluvosadele, nagu piduriklotsid ja akud.

Kuna hooldus on regulaarne suurem kulu ning vajadus autot remontida võib tulla ootamatult, on mõistlik panna igas kuus kõrvale väike summa, millest neid katta.

Kuidas kanda eelarvesse autolaenu?

Kui auto ostmiseks kasutatakse välist rahastust, lisandub eelarvesse selle ka igakuine makse.

Üks võimalik lahendus autoostu rahastada on autolaen .

[Pane tähele! Laenamine maksab raha.]

Enne laenuotsust liida laenumakse kõigile teistele autokuludele. Alles siis näed, kui suure osa sissetulekust autoga seotud kulud endale võtavad.

Jäta eelarvesse varu

Kui pärast kõiki autoga seotud kulusid ei jää peaaegu midagi säästmiseks, võib valitud auto olla liiga kallis.

Sellisel juhul tasub kaaluda odavamat mudelit, suurema osa tasumist säästudest või ostu edasilükkamist.

Õige auto sobib ka igapäevasesse eelarvesse

See, et jaksad valitud auto hinda maksta, ei tähenda automaatselt, et see on sinu jaoks parim valik. Parim on valida auto, mille kõik kulud mahuvad mugavalt sinu kuueelarvesse. Kui tead auto kõiki kulusid enne ostu, on otsust palju lihtsam teha. Samuti ei tule sul peale auto ostmist ebameeldivaid üllatusi kui kulud on suuremad, kui algselt arvestasid.

Finantsteenust pakub AS Citadele banka Eesti filiaal. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ja pea vajadusel nõu asjatundjaga.