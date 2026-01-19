Jälgi meid
HL bänner

POLITSEI

SISSETUNG | Mamma Mia restorani murti sisse

Hiiumaa politsei pidas pühapäeva hommikul sündmuskohal kinni joobes mehe, kes lõhkus restorani aknad ja varastas alkoholi. Kui suurt kahju 29-aastane meesterahvas tekitas, on veel selgitamisel.

Avatar photo
Kärdla Keskväljak, Mamma Mia restoran. | Foto: Eike Meresmaa

Kärdla politseijaoskonna juhi Moonika Raudsepa sõnul tegeles Hiiumaa politsei nädala jooksul kokku kolmeteistkümne korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa neli väärteomenetlust, ühe kriminaalmenetluse ja seitse väljakutset. Arestimajas vajas järelevalve all kainenemist kaks inimest. 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

UUDISED

ENNETA VARAKULT | Hiiumaalt on tänavu tasuta sõeluuringutele kutsutud 1830 inimest

Sel aastal saab kutse emakakaelavähi, rinnavähi ja soolevähi tasuta sõeluuringule kokku 1830 ravikindlustatud ja -kindlustamata Hiiumaa elanikku. Uuringule pääseb kiiresti, sest sõeluuringus osalejatele on...

15 tundi ago

LOODUS

JALUTUSKÄIK JUGAPUUMETSAS | Kõpu jugapuumets aina kasvab

Läinud hilissügise Kõpu retkepäeva naelaks pidanuks olema sealne üksildane puuvõõrik. Eks ta ju oli ka. Ent tegelikult suuremagi elamuse pakkusid jugapuud.

2 päeva ago

KUIDAS MA SIIA SATTUSIN?

SATTUMISE LUGU | Ewa-Kaisa tuleb, kui Hiiumaa kutsub

Oi, kuidas mulle meeldivad lood ja minu Hiiumaale sattumine kubiseb neist. Tegelikult oli ka minu vanaemal vägagi arvestatav postkaardikogu. Nähes reisiajakirjas artiklit Ave Alavainu...

2 päeva ago

REPORTAAŽ

UUS HIIDLASTE SELTS | Louluiidlased peavad lugu julgest jorust

Hiiumaal on kohvilähkrid, odratolgused ja muud seltsid juba ammust aega. Ehk oleks aeg nimekirja uuendada ja lisada sinna louluiidlased.

2 päeva ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×