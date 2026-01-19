SISSETUNG | Mamma Mia restorani murti sisse

Kärdla politseijaoskonna juhi Moonika Raudsepa sõnul tegeles Hiiumaa politsei nädala jooksul kokku kolmeteistkümne korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa neli väärteomenetlust, ühe kriminaalmenetluse ja seitse väljakutset. Arestimajas vajas järelevalve all kainenemist kaks inimest.
