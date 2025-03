SATTUMISE LUGU | Lucy talletab Hiiumaa inimestele igaveseks

Lucy on Hiiumaaga seotud ka sel moel, et ta sõna otseses mõttes jäädvustab tätoveerides Hiiumaa inimestele igaveseks. “Eelmisel suvel tegin vist kuus Hiiumaad,“ räägib Kärdlas püsimeigi- ja tätoveerimissalongi pidav Lucy. “Kusjuures pärishiidlased olid neist vaid kaks.“ Hiiumaa-kujulist tätoveeringut tahavad endale inimesed, kel saarega mingisugune side. Kellel on juured Hiiumaal, kes tunnevad saarega sidet. Igavese joonistuse soovijate hulgas on ka välismaalasi, kes lihtsalt fännavad Hiiumaad. “Mulle tundub see iseenesest armas, kui see koht inimese jaoks eriline on ja seda tätoveeringuna endaga kaasas soovib kanda,“ räägib Lucy, et just Hiiumaal kohapeal tätoveerimine annab teole topelt tähenduse.