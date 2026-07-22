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SAMM EDASI | Järgmiseks vajab Käina kirik katust

Esimest korda pärast teist maailmasõda pääseb Käina kirikus turvaliselt mööda trepikäiku üles kirikutorni poole.
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Kirikuõpetaja Triin Simson, Hiiumaa muinsuskaitse nõunik Frank Lukk, külaaktivist Riho Lutter, muinsuskaitseameti peadirektor Marilin Mihkelson, muinsuskaitseameti juhatuse liige Dan Lukas, restauraatorid Karin ja Madis Mihkelsoo, koguduse liige. | Foto: Piret Eesmaa

Reedel, 17. juulil anti Käinas üle kiriku kooriruumi ja trepikäigu restaureerimise tööd. RestHunt Ekspert OÜ restauraator Karin Mihkelsoo ütles, et tal on korraga rõõm, et üks etapp sai valmis, aga ka kahju, et ei saa kõike lõpuni teha.

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