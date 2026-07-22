SAMM EDASI | Järgmiseks vajab Käina kirik katust

Reedel, 17. juulil anti Käinas üle kiriku kooriruumi ja trepikäigu restaureerimise tööd. RestHunt Ekspert OÜ restauraator Karin Mihkelsoo ütles, et tal on korraga rõõm, et üks etapp sai valmis, aga ka kahju, et ei saa kõike lõpuni teha.