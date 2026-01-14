REKORD | Hiiumaa liinil veeti rohkem sõidukeid kui kunagi varem

Möödunud aastal teenindati Rohuküla–Heltermaa liinil kokku 676 317 reisijat, mida oli üks protsent vähem kui 2024. aastal, mil liini kasutas 680 490 reisijat. Samal ajal kasvas aga sõidukite arv ühe protsendi võrra, ulatudes 324 656 sõidukini, mis on Hiiumaa liini ajaloo suurim tulemus. 2024. aastal veeti üle 321 674 sõidukit.
Veel lugemist:
RISTSÕNA
Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.
DIGILEHT
Hiiu Leht 15. jaanuaril Juhtkiri | Keegi ei kuula, keegi ei selgita Arvamus | Kiusamisest vabaks Arvamus | “Kultuurimajakas” on võimalus, mida ei tohi...
AHTO ILMAJUTUD
Järgneva nädala aja ilm jätkub talvisel lainel. Oodata on ka mõningast lumelisa. Väinameri on enamasti juba jääs, kuid Hiiumaa lääne- ja loodeservas on veel...
PILTUUDIS
Hiidlane Joosep Niit ja Emmaste Tuletõrje Selts ühendasid jõud ja rajasid Emmastesse Ollima tiigi peale uisuplatsi.