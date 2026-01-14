Jälgi meid
REKORD | Hiiumaa liinil veeti rohkem sõidukeid kui kunagi varem

TS Laevade 2025. aasta oli Rohuküla–Heltermaa parvlaevaliinil sõidukite arvu poolest tegevusajaloo suurim, kuigi reisijate arv jäi ühe protsendi jagu alla eelnevale aastale.
Avatar photo
Kõige rohkem meremiile, kokku 35 200 läbis parvlaev Leiger. | Foto: Kätlin Rist

Möödunud aastal teenindati Rohuküla–Heltermaa liinil kokku 676 317 reisijat, mida oli üks protsent vähem kui 2024. aastal, mil liini kasutas 680 490 reisijat. Samal ajal kasvas aga sõidukite arv ühe protsendi võrra, ulatudes 324 656 sõidukini, mis on Hiiumaa liini ajaloo suurim tulemus. 2024. aastal veeti üle 321 674 sõidukit.

