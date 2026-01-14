REKORD | Hiiumaa liinil veeti rohkem sõidukeid kui kunagi varem

Möödunud aastal teenindati Rohuküla–Heltermaa liinil kokku 676 317 reisijat, mida oli üks protsent vähem kui 2024. aastal, mil liini kasutas 680 490 reisijat. Samal ajal kasvas aga sõidukite arv ühe protsendi võrra, ulatudes 324 656 sõidukini, mis on Hiiumaa liini ajaloo suurim tulemus. 2024. aastal veeti üle 321 674 sõidukit.