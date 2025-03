RAAMATUSOOVITUS | Kristjan Arunurm

Indrek Hargla kaks kriminulli „Testamenditäitjad“ ja „Trimmerdaja surm“ on pandud samade kaante vahele – viimatine on ka raamatu koondpealkiri. Minu jaoks on tänuväärne muidugi asjaolu, et antud teos on näidendi formaadis ja nii pole tarvidust dramatiseerimistööd ette võtta – muudkui lavasta.