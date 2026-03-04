PUUDUS TULEOHUTUSES | Palade kooli üllatati uute nõuetega

Paikvaatluse protokollist selgub, et hoones ei ole moodustatud raamatukogust eraldi tuletõkkesektsiooni ning raamatukogu ja koridori vaheline uks ei ole tuletõkkeuks. Päästeameti hinnangul tähendab see, et raamatukogus tekkiv tulekahju võib levida vabalt koridori. Päästeamet nimetab ühe võimalusena ukse vahetamist tuletõkkeukse vastu, kuid terviklik lahendus võib tähendada vajadusel ka tehnosüsteemide (nt kaablite läbiviigud, ventilatsioon) nõuetekohast tuletõkestust ja tuletõkkeklappide paigaldust.