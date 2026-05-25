Revisjonikomisjon on alates detsembrist tegelenud mitme tõsise juhtumiga, mille ühine nimetaja on halb halduspraktika, dokumentide puudumine, järelevalve puudulikkus ja otsuste tegemine viisil, mis ei vasta hea juhtimise tavale. Mitmel juhul on tekkinud ka põhjendatud kahtlus võimalikele õigusrikkumistele ning komisjon on pidanud pöörduma politsei poole.
ARVAMUS
PROBLEEMID JÄTKUVAD | Revisjonikomisjon leiab aina uusi probleeme
21. mai volikogu istungil andis revisjonikomisjon ülevaate oma viimaste kuude tööst. Kahjuks tuleb tõdeda, et komisjoni töömaht ei ole suur mitte seetõttu, et kontroll oleks tavapärane ja põhjalik, vaid seetõttu, et vallavalitsuse tegevuses ilmneb järjest uusi probleeme, puudulikku juhtimist ja vastutuse hajumist.
