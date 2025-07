POSTITEENUSED | Käina postipunkt suletakse 30. septembril

„Sulgemise põhjus on tarbija harjumuste muutumine – külastatavus on madal, sest kliendid eelistavad pakiautomaadi kasutamist postipunktile. Madala kasutuse tõttu ei ole postipunkti töös hoidmine enam mõistlik,“ selgitas Omniva postiasutuste Lõuna piirkonna juht Rita Kasesalu.

Kasutuseta jäänud postipunkti sulgemine ei tähenda sugugi, et postiteenused kaovad. Käina piirkonna elanikud saavad edaspidi posti ja pakke saata ning vastu võtta järgmistel mugavatel ja tarbijate poolt rohkem eelistatud viisidel.

Personaalne postiteenus – postkontor sinu kodus

Kõik piirkonna elanikud saavad kasutada tasuta personaalset postiteenust – võimalust kutsuda Omniva postikuller oma koju või töökohale, et saada vajalikke postiteenuseid ilma kodust lahkumata. Kulleri käest saab osta postmarke ja ümbrikke, saata ja võtta vastu kirju ning pakke, tasuda arveid, tellida ajalehti ja ajakirju.

Teenus on hästi omaks võetud ja selle kasutamine kogub aina hoogu. See on eriti mugav lahendus neile, kellel on kodust välja minek raskendatud kas transpordi-, tervise- või muude probleemide tõttu.

Personaalse postiteenuse tellimiseks helista 664 3330 või telli veebist.

Avalikud ja personaalsed pakiautomaadid sinu kodu juures

Käinas on pakkide saatmiseks ja kättesaamiseks ööpäevaringselt avatud pakiautomaat Coop Konsumi juures. Tarbijauuringute järgi eelistab 83% inimestest paki saatmiseks ja saamiseks pakiautomaate. Käina kogemus seda ka kinnitab: kui postipunkti kaudu liikus viimasel ajal umbes viis pakki päevas, siis läbi kohaliku pakiautomaadi liigub umbes 50 pakki päevas.

Omniva pakub ka isikliku või kogukonnapakiautomaadi rentimise võimalust. Personaalne pakiautomaat käib eramaja väravasse, naabruskonna või korteriühistuga ühiselt renditud kogukonnaautomaat aga nt korrusmaja juurde, küla sissesõiduteedele, bussipeatuse juurde vms. Automaadi kaudu saab saata ja vastu võtta pakke, toidukaupa jms. Automaati saab saadetisi jätta iga kullerettevõte, mitte ainult Omniva. Lisainfo ja tellimine.

Käesoleval aastal alustab Omniva ka väiksematesse kohtadesse, näiteks külateedele ja bussipeatustesse mõeldud kogukonnapakiautomaatide võrgustiku loomist.

Kirjade saatmine ja selleks vajaliku soetamine

Marke ja ümbrikuid saab soetada Käina Coopi Konsumist ning kirju postitada Konsumi juures olevasse kirjakasti.

Samuti on lai valik postmarke, postkaarte, ümbrikuid ja pakendeid, aga ka näiteks personaalsed postmargid ja -kaardid, filateeliatooted ja isegi Eesti Panga mündid ja kingitused erinevas vanuses inimestele saadaval Omniva e-poes.

Hiiumaal tervikuna jääb avatuks Kärdla postkontor ning saarel on kokku neli Omniva pakiautomaati.

„Soovime kõigile Käina piirkonna elanikele sujuvat üleminekut uutele postiteenuste lahendustele,“ lisas Rita Kasesalu.