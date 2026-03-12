Riigikogu Haapsalu raudtee taastamise toetusrühma esimehe Reili Ranna sõnul on oluline, et projektiga liigutaks edasi. „Rohuküla raudtee loob tervikliku ühenduse Tallinna, Läänemaa ja Hiiumaa vahel ning aitab tugevdada Eesti regionaalset tasakaalu. Kui inimesed saavad tööle, kooli ja teenustele ligi ka ühistranspordiga, muutuvad piirkonnad atraktiivsemaks nii peredele kui ettevõtetele,“ ütles Rand.
UUDISED
PÖÖRDUMINE | Toetusrühm ärgitab valitsust Rohuküla raudtee ehitusega tegelema
Riigikogu Haapsalu raudtee taastamise toetusrühm pöördus valitsuse poole ettepanekuga käsitleda Turba–Haapsalu–Rohuküla raudtee rajamist riikliku tähtsusega taristuprojektina ning kavandada selle rahastamist Euroopa Liidu järgmise finantsperioodi raames.
