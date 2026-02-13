Pinnatuisk võib Hiiumaa–Saaremaa jäätee varem sulgeda

Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi kohaselt võib tuul reedel tugevneda ning puhub saartel 10-15 m/s, puhanguti kuni 19 m/s, mis tekitab merejääl pinnatuisku. Selline ilm võib kesta laupäeva õhtuni. Väga tugeva tuisu korral võib jäätee jääda suletuks ka pikemaks ajaks.
UUDISED
Valitsuse kinnitatud riigiteede teehoiukava järgi tehakse 2026. aastal Hiiumaal peamiselt olemasolevate teede säilitus- ja taastusremonti ning kruusateede korrastust. Parandatakse ka parkimistingimusi Hausma ujumiskohas.
UUDISED
Päikese käes sillerdav lumine väli, mille all pool meetrit jääd ja meetreid merevett, ning sellel sõitvad autod on pilt, mis on tänaseks jõudnud sadade...
KULTUUR
On vist üsna haruldane, et ühe käsitöömeistri looming Pikas Majas näituseks on välja pandud. Sirje Eller läbis pika teekonna nii, et saab öelda –...
25 AASTAT TAGASI
Sula pani teedemehed agaralt tegutsema