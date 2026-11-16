Koalitsiooni kuuluvate fraktsioonide esimehed Argo Nurs (Reformierakond) ja Eiki Nestor (SDE) soovivad Kõlarilt selgitusi revisjonikomisjoni töökorralduse, pankadele tehtud pöördumiste ning kontrollimise käigus saadud teabe kasutamise kohta.
UUDISED
PING PONG VOLIKOGUS | Revisjonikomisjonilt päritakse rohkelt aru
Hiiumaa vallavolikogus on tekkinud omapärane olukord. Kui tavaliselt on revisjonikomisjon ise arupärija rollis, siis nüüd peab komisjoni esimees Palle Kõlar (EKRE) vastama nii koalitsiooni kui ka opositsiooni küsimustele. Esmalt esitasid 9. novembril arupärimise kaks koalitsioonifraktsiooni juhti, kolm päeva hiljem ka opositsiooniline Isamaa fraktsioon.
Viimased kuulutused
Veel lugemist:
SPORT
FC Hiiumaa lõpetas Eesti jalgpallimeistrivõistluste teise liiga hooaja teise kohaga ning tõusis esimest korda klubi ajaloos Esiliiga B-sse, mida aasta alguses ei julgenud keegi...
UUDISED
Sotsiaalminister Karmen Jolleri sõnul ei ole riigi ülesanne hüvitada Hiiumaa peredele mandrile sünnitama sõitmisega kaasnevaid transpordi- ja majutuskulusid. Need tuleb peredel ise tasuda ning...
PÄÄSTE
Möödunud nädalal leiti Kassaris kaevetööde käigus mürsk ning päästjatel tuli eemaldada Jausa külas maanteele murdunud puu.
POLITSEI
Hiiumaa politsei tegeles möödunud nädalal 19 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumite põhjal alustati üks kriminaalmenetlus, viis väärteomenetlust ning reageeriti kümnele väljakutsele.