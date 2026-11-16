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Popov 13.-20. nov

UUDISED

PING PONG VOLIKOGUS | Revisjonikomisjonilt päritakse rohkelt aru

Hiiumaa vallavolikogus on tekkinud omapärane olukord. Kui tavaliselt on revisjonikomisjon ise arupärija rollis, siis nüüd peab komisjoni esimees Palle Kõlar (EKRE) vastama nii koalitsiooni kui ka opositsiooni küsimustele. Esmalt esitasid 9. novembril arupärimise kaks koalitsioonifraktsiooni juhti, kolm päeva hiljem ka opositsiooniline Isamaa fraktsioon.
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Palle Kõlar, revisjonikomisjoni esimees, EKRE. | Foto: Erakogu

Koalitsiooni kuuluvate fraktsioonide esimehed Argo Nurs (Reformierakond) ja Eiki Nestor (SDE) soovivad Kõlarilt selgitusi revisjonikomisjoni töökorralduse, pankadele tehtud pöördumiste ning kontrollimise käigus saadud teabe kasutamise kohta.

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