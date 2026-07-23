PILTUUDIS | Saladuslik metsapäkapikk Kalanas

Vahepeal on Ääre külastajate küsitluse tulemusel tuvastatud, et kuju asus algselt ühe suvemaja hoovis, ning selle üks omanikest päkapiku ka metsa ümber asustas. Kuidas ja kuhu kuju metsast on edasi liikunud, pole teada. Anonüümseks jääda soovinud suvila kaasomanik palub aga mitte mingil juhul päkapikku tema hoovi tagasi toimetada.
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