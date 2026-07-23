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PILTUUDIS

PILTUUDIS | Saladuslik metsapäkapikk Kalanas

Kalana populaarses mustikametsas märgati eelmisel nädalal suuremat sorti puust päkapiku kuju, mille päritolu jäi esialgu saladuseks. Kolmapäeva õhtuse seisuga on kuju taas asukohta vahetanud.
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Foto: Erakogu

Vahepeal on Ääre külastajate küsitluse tulemusel tuvastatud, et kuju asus algselt ühe suvemaja hoovis, ning selle üks omanikest päkapiku ka metsa ümber asustas. Kuidas ja kuhu kuju metsast on edasi liikunud, pole teada. Anonüümseks jääda soovinud suvila kaasomanik palub aga mitte mingil juhul päkapikku tema hoovi tagasi toimetada. 

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