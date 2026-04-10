Jälgi meid
PILTUUDIS | Meremärgid panid jääga plehku

Sel aastal võib rannas jalutaja enda üllatuseks komistada randa uhutud meremärgi otsa, mis oma asukohast minema triivinud.

Avatar photo
Tahkuna poolsaare läänepoolsest rannast leitud suur poi. | Foto: Raul Vinni

Hiiu Lehele anti kolmapäeval teada Tahkuna poolsaare läänepoolsest rannast leitud suure poi kohta, mille tegelik koht on aga hoopis poolsaare põhjatipust veelgi üleval pool. Transpordiametile tehtud teavituse järgi oli juba paarikümne minutiga välja antud navigatsioonihoiatus merel liiklejatele, et Tahkuna madala põhjapoi ei ole enam omal kohal. 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

PILTUUDIS

PILTUUDIS | Hiiumaa karu näitas end rajakaameras

Hiiumaa karu jäädvustas end tänavu esimest korda rajakaameras 9. aprilli õhtul – ligi kuu aega hiljem kui eelmisel aastal.

1 tund ago

25 AASTAT TAGASI

25 AASTAT TAGASI | Kärdla ühineb ilmalinnadega

Leiti ärandatud auto

3 tundi ago

UUDISED

TÕUSVAS JOONES | Hiiumaal sündis märtsis seitse last

Märtsis registreeriti Hiiumaal seitse sündi, aasta varem, 2025. aasta märtsis, sündis Hiiumaal vaid kaks last.

8 tundi ago

ARVAMUS

KOOLIJUHID | Kui vanematel ei lubata toetada, peaks riik rohkem panustama

Kultuuri- ja haridusasutused ning õpetajad saatsid haridusministeeriumile pöördumise, milles hoiatavad koolide õppekäikude vähenemisega kaasnevate tagajärgede eest. Juba sügisel andis ministeerium koolidele sõnumi, et vanematelt...

9 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×