PILTUUDIS | Meremärgid panid jääga plehku

Hiiu Lehele anti kolmapäeval teada Tahkuna poolsaare läänepoolsest rannast leitud suure poi kohta, mille tegelik koht on aga hoopis poolsaare põhjatipust veelgi üleval pool. Transpordiametile tehtud teavituse järgi oli juba paarikümne minutiga välja antud navigatsioonihoiatus merel liiklejatele, et Tahkuna madala põhjapoi ei ole enam omal kohal.