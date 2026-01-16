Jälgi meid
HL bänner

AJALUGU

PILK AJAS TAGASI | Kuidas ma Douglas Wellsi raamatut tõlkima sattusin

Douglas Wellsi ma isiklikult ei tundnud ja ajal kui ta Hiiumaal viibis, kohtusin temaga vaid korra. Sedagi üsna narris olukorras.

Avatar photo
Douglas Wells ja Harda Roosna ameeriklase viimasel külaskäigul Hiiumaale 2008. aastal. | Erakogu

Ruttasin kord Kärdlas ühe tuttava juurde, kelle töökoht asus Tormi tänava kandis. Olin hilinemas ja ei mäletanud täpselt üht otsemat rajakest, mida kaudu oleksin kiiremini kohale jõudnud. Küsisin vastusõitva jalgratturi käest otseteed Padu hotelli juurde ja alles siis, kui küsimus esitatud, tundsin ära Hiiumaa esimese ameeriklase. Küsitud otseteed ei teadnud temagi ja muidugi jäin ma hiljaks. Pärast tundus hirmus naljakas, et sattusin teed küsima nii kauge kandi mehelt – umbes nii, et ei kõplased ega ameeriklased tunne suurt Kärdla linna.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

SPORT

AKTIIVSES KASUTUSES | Paluküla suusarada hoiab Hiiumaa suusahooaega elus

Tänavune talv on Hiiumaal olnud suusatamiseks pigem soodne ning Paluküla terviserajad on praegu peamine koht, kus suusahooaeg aktiivselt kestab. Kui varasematel aastatel on suusaradu...

5 tundi ago

ARVAMUS

KIUSAMISEST VABAKS | Koolil on ülioluline roll meie rahva hoidmisel

Hea, et 8. jaanuari Hiiu Leht koolikiusamise teemale ruumi annab. Halb, et üksteisele sihilikult haiget tegemine püsib ja nagu loo pealkiri väidab – “muutub...

8 tundi ago

UUDISED

PIIRANGUD MAHA | Valitsus arvas Kõrgessaare pargi looduskaitse alt välja

Kõrgessaare asula südames asuva pargi kohta tehtud otsuse aluseks oli Keskkonnaameti analüüs, mille kohaselt ei ole pargil sellist looduskaitselist väärtust, mis eeldaks riiklike piirangute...

9 tundi ago

UUDISED

REKO 30 | Mustlaspood võtab palju ette

Esimese arvuti Hiiumaal müüs Koit Remmelkoor. See oli juba omajagu aega tagasi, sest 15. jaanuaril tähistas tema kauplus Reko juba 30. sünnipäeva.

11 tundi ago