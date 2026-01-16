PILK AJAS TAGASI | Kuidas ma Douglas Wellsi raamatut tõlkima sattusin

Ruttasin kord Kärdlas ühe tuttava juurde, kelle töökoht asus Tormi tänava kandis. Olin hilinemas ja ei mäletanud täpselt üht otsemat rajakest, mida kaudu oleksin kiiremini kohale jõudnud. Küsisin vastusõitva jalgratturi käest otseteed Padu hotelli juurde ja alles siis, kui küsimus esitatud, tundsin ära Hiiumaa esimese ameeriklase. Küsitud otseteed ei teadnud temagi ja muidugi jäin ma hiljaks. Pärast tundus hirmus naljakas, et sattusin teed küsima nii kauge kandi mehelt – umbes nii, et ei kõplased ega ameeriklased tunne suurt Kärdla linna.